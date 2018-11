'Mobiele bandieten' opgepakt na lange reeks autoinbraken, onder meer in Best

ROTTERDAM - De politie heeft vrijdag in Rotterdam twee 29-jarige mannen uit Litouwen aangehouden die worden verdacht van een lange reeks auto-inbraken, onder meer in Best. In de auto van een van de verdachten vond de politie inbrekerswerktuigen en een radio-navigatiescherm in een verborgen ruimte.

De autoinbraken waren al enkele maanden aan de gang. De daders hadden het vooral voorzien op BMW’s. Ze gingen daarbij op een bijzonder manier te werk. Om het alarm uit te schakelen, knipten ze met een ijzerschaar een gat in het dak. Daarna tikten ze een ruitje in om het portier te openen, om tot slot vooral airbags en de radio-navigatieschermen uit de auto te stelen.

De politie had een auto op het oog die mogelijk van de daders was. In de nacht van donderdag op vrijdag zag de politie dat de inzittende van die auto in Best zijn auto verliet en de wijk in liep. Toen hij terugkwam had hij een tas met spullen bij zich.

Rondtrekkende dadergroepen

De man werd gevolgd naar Rotterdam, waar hij samen met nog een Litouwer werd aangehouden. In zijn huis vond de politie onder meer zes telefoons, enkele laptops en twee navigatiesystemen. Later die ochtend werd in Best een aangifte opgenomen van de eigenaar van een BMW van wie de auto op de bekende wijze werd opengebroken en het radio-navigatiesysteem gestolen.

De politie onderzoekt of de mannen inderdaad verantwoordelijk zijn voor de inbraakgolf van de laatste maanden. De arrestaties passen in de aanpak van mobiel banditisme, rondtrekkende dadergroepen die zich schuldig maken aan allerlei misdrijven. Van woensdag tot en met vrijdag zijn er in het hele land vijftig verdachten aangehouden.