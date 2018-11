7-jarige Fieke was nog nooit bij Oranje geweest, maar krijgt wel meteen de jas van Van Dijk

RIEL - Oranje captain Virgil van Dijk stal vrijdagavond de harten van veel fans. Hij gaf namelijk zijn trainingsjasje aan een meisje omdat ze het koud had. Dat meisje is de 7-jarige Fieke uit Riel.

Het gebaar van de Oranjecaptain ging als een lopend vuurtje op sociale media, waar hij veel complimenten kreeg. En ook Lieke, die voor het eerst bij een wedstrijd van het Nederlands Elftal was, kon het gebaar natuurlijk wel waarderen: "Ik vond het leuk."

Fieke is zelf ook een fanatieke voetballer. Ze speelt in het G-team van GSBW in Goirle. "Ze is geboren met een spierziekte, daardoor kan ze niet mee in het reguliere team. Maar ze zit nu in een superleuk team waar ze lekker kan meevallen", zegt haar moeder Sietske.

'Keileuk'

Toen Sietske hoorde dat de KNVB spelers zocht uit een G-team om mee te lopen tijdens Nederland Frankrijk, besloot ze direct om haar dochter op te geven. "Ik dacht meteen: dit is hartstikke leuk. Ze heeft zoveel verplichtingen: bijvoorbeeld drie keer in de week therapie, en een half uur per dag typeles, terwijl ze ook gewoon wil buitenspelen. Ze verdiende iets keileuks."

En keileuk werd het. Daar zorgde captain Van Dijk wel voor. Sietske: "Het is een geweldige ervaring. Ik denk dat ze het nooit meer vergeet."