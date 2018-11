'Gruwelijk spannend', Helmond leeft mee tijdens ONE-debuut van winnende Nieky Holzken

HELMOND - Nieky Holzken heeft zaterdag zijn eerste wedstrijd bij ONE Championship gewonnen. In Jakarta liet de Helmonder weinig heel van tegenstander Cosmo Alexandre. In de tweede ronde sloeg hij de Braziliaan knock-out. En dat zorgde voor grote vreugde bij de fans die in de sportschool van Holzken naar de wedstrijd keken.

“Het was gruwelijk spannend, ik heb geen stem meer over”, zegt Marina Weber. Uitleggen hoe spannend lukt de schoonzus van Holzken niet. Ze wijst naar de plek waar haar hart hoort te zeggen en wijst dan naar haar keel. “Nu zit hij hier. Nu is de spanning wel weg, omdat ik hem net via Facetime heb gesproken.”

Het was een paar minuten na de wedstrijd dat Weber haar zus en zwager al in beeld had. Wat er op dat moment werd gezegd. “We hebben hem, we hebben hem gewoon! De emotie zit zo hoog, dan komen tranen en blijdschap. Hier doe je het voor. Hier vecht mijn zwager en mijn zus ook kei- en keihard voor. Of er nu een klein feestje komt? Een heel groot feestje.”

'Spanning blijft stijgen'

Nick Gruijters is een goede vriend van Holzken, het vechtsporttalent uit Gemert traint regelmatig samen met de kickbokser. Hij leefde enorm mee. "Het was heel spannend, echt heel spannend. Hier hebben we heel lang op gewacht, om dit zo te zien. Echt top." Spannend was vooral de aanloop naar de wedstrijd, want tijdens de partij was Holzken eigenlijk vanaf het begin de sterkste. "Ik zag in het begin van de eerste ronde wel dat hij er heel goed in zat."

De spanning die er was, kwam er uit tijdens rake klappen van Holzken. Dan rende hij richting het grote scherm waar de wedstrijd op te zien was. "Ik zie hem elke dag trainen, het is een hele goede vriend van mij. Ik ben er de hele dag mee bezig. De spanning blijft stijgen. Het is gewoon top dat hij heeft gewonnen."

Tekst gaat verder onder de Instagram-post van ONE Championship.

Trots

"Op deze manier je debuut maken, dan kun je alleen maar trots zijn. Ook als verzorger." Harold van Vijfeiken is regelmatig bij wedstrijden van Holzken aanwezig geweest. Nu bekeek hij het geheel gewoon in Helmond. "Het kriebelt wel om daar te zijn. Maar je moet ook eerlijk zijn, het is gewoon niet mogelijk. Wij zijn geen voetballers, het budget is anders. Wij moeten gewoon werken voor onze centjes, dat laat het niet toe om weken weg te zijn om mee te gaan. Maar de spanning is hier niet minder om, ook vanaf hier heb ik een speciaal gevoel."

Van Vijfeiken keek tijdens de wedstrijd al even op zijn telefoon, die liep qua stream een halve minuut voor. "Ik wilde het niet doen, maar de spanning was zo gigantisch. De adrenaline giert door je lijf heen. De app liep voor. Toen ik zag dat de wedstrijd een kant uitging waar ik heel blij door werd, heb ik het verder live gevolgd. Het was fenomenaal om dit te zien."