Realisme bij Helmond Sport na negatief clubrecord: 'We schamen ons'

“Na zoveel wedstrijden geen overwinning, dan kun je spreken van een crisis”, zegt Bart Meijers heel eerlijk. “Het is niet best, dat realiseren we ons ook. We schamen ons ook dat we nog niet gewonnen hebben. Maar we doen er elke week alles aan om de eerste overwinning te halen.”

Malen in de nacht

De teller staat inmiddels op veertien wedstrijden zonder zege sinds de start van de competitie. Zondag komt deze nederlaag nog wel een paar keer voorbij in de gedachten van trainer Robby Alflen.

"Elke nederlaag doet iets met me. De hele zondag malen. Al kan dat ook vannacht om half 4 al zijn, als ik wakker schrik. Ik ben niet een heel goede slaper. Om half 4, half 5 of half 6 word ik wakker. En in deze fase is het dan heel moeilijk om voor een tweede keer in slaap te vallen. Het zit in je hoofd. Je gaat malen.”

Dat zijn hoofd met dit soort resultaten op een hakblok komt te liggen weet Alflen. "Dat realiseer ik me, dat is duidelijk. Maar het heeft niet veel zin om daar mee bezig te gaan. Dat probeer ik ook niet. Het schiet wel door mijn hoofd. Maar wij moeten goed nabespreken en de ploeg klaarmaken voor de volgende wedstrijd, dat is het belangrijkste.”

Simpel

Meijers kwam afgelopen zomer op huurbasis van NAC naar Helmond Sport, toen hield hij geen rekening met het huidige scenario. De sfeer was bij zijn komst beter dan nu het geval is. “Het geeft irritatie en frictie, natuurlijk. Dat is heel normaal. Maar het is wel belangrijk dat we met de koppen dezelfde kant op blijven kijken.”

De verdediger ziet dat er meer problemen zijn. “We krijgen ze te makkelijk tegen en we moeten ze vaker tegen de touwen aanschieten. Eigenlijk is het zo simpel. Maar zo simpel is het ook weer niet, helaas. We moeten snel een antwoord zien te vinden, al is dat niet makkelijk.”

Ranglijst

Kijkend naar alle wedstrijden is Alflen helemaal niet ontevreden, omdat zijn ploeg nooit echt weggespeeld is en soms echt recht heeft op meer. “Maar als je naar de ranglijst kijkt en je zien na het aantal wedstrijden die nul staan, snap ik dat je vraagt ‘wat is dat voor ploeg?’. Het is ook heel lastig voor supporters, ik snap dat het met iedereen iets doet. Maar ik heb niet het kansloze gevoel wat de ranglijst doet vermoeden, absoluut niet.”

Op die ranglijst staat Helmond Sport achttiende, net boven FC Dordrecht en hekkensluiter Jong FC Utrecht.