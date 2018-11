Deel dit artikel:













Kees Koolen: van boerenzoon uit Bergeijk tot multimiljonair door Booking.com Ondernemer Kees Koolen in Kraak.

BERGEIJK - Als boerenzoon uit Bergeijk kreeg Kees Koolen (53) een goede werkmentaliteit mee. En dat bracht de ondernemer ver: inmiddels staat hij op plek 290 in de Quote 500. Maar dat vindt hij totaal niet belangrijk. “Dat zegt niks over mensen. Eén van de redenen dat ik het goed gedaan heb, is omdat geld nooit mijn drijfveer is geweest”, zei hij zondagmiddag in de talkshow KRAAK.

Ook als de naam Kees Koolen niet meteen een belletje bij je doet rinkelen, ken je zijn bekendste bedrijf vast wel. Koolen richtte namelijk de website Booking.com op, een website om hotels mee te vergelijken. Het werd een van de grootste internetsuccessen ooit. Hij verkocht het bedrijf voor 'maar' 110 miljoen euro. Het bedrijf is nu namelijk 100 miljard waard. "Dat scheelt drie nullen, ja", zegt Koolen. “Maar we zijn er niet slecht vanaf gekomen. Vroeger dacht ik: als ik toch ooit honderdduizend gulden per jaar kan verdienen. En dat is goed gelukt. In oorsprong is het zo dat als je weinig hebt, je meer wilt. Maar als je dat allemaal hebt: wat heb je dan nog nodig? Hoe meer je krijgt, hoe meer je socialist wordt. Misschien wel communist op het eind. Want wat moet je er nog mee?” Al dat geld heeft zeker een keerzijde, vindt Koolen. Zo krijgt hij een hoop telefoontjes van mensen die geld van hem willen, sinds hij in de Quote 500 staat. Nog niet met pensioen

Maar Koolen gaat nog lang niet met pensioen. Sinds de verkoop van Booking.com richt hij zich onder andere op de batterijen van de toekomst. Hij tekende onlangs een overeenkomst van 1,6 miljard euro met een Chinees bedrijf, waarmee een grote fabriek in China zal worden gebouwd. De ondernemer heeft nog wel advies voor andere ondernemers: "Als je een bedrijf bouwt om geld te verdienen, gaat het je nooit lukken."