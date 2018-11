Bejaarde vrouw (85) zwaargewond na straatroof, meerdere keren tegen hoofd geschopt

EINDHOVEN - Een 85-jarige vrouw uit Eindhoven is zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een mislukte straatroof op het Cassandraplein in haar woonplaats. De dader heeft niks buitgemaakt, maar de vrouw wel zwaar toegetakeld achtergelaten op straat.

De politie heeft er samen met de vrouw voor gekozen een foto van het toegetakelde slachtoffer te delen. Deze foto is erg shockerend. Omroep Brabant kiest er daarom voor de foto niet in dit artikel te delen. De foto is hier te bekijken voor wie dat wil. De politie deelt de foto om de ernst van de zaak te benadrukken.

Te voet

De vrouw kwam rond zeven uur 's avonds te voet terug van haar kaartclub toen ze bij de rijtjeshuizen aan het Cassandraplein plotseling en met veel geweld werd overmeesterd door een onbekende man. De vrouw was kansloos en raakte zwaargewond omdat de dader haar meerdere keren tegen het hoofd schopte. Haar belager zette het daarna op een lopen en liet de vrouw achter op het wegdek. Hij nam niets mee. Het slachtoffer gilde en riep om hulp.

Net na de beroving kwam een vrouw samen met haar dochter aangelopen. Zij boden eerste hulp aan de hevig bloedende vrouw, die daarna direct naar het ziekenhuis is gebracht.

'Verschrikkelijk'

De recherche neemt de zaak hoog op: "Het is verschrikkelijk wat deze vrouw is overkomen. Het gevoel van veiligheid is een onschuldige vrouw afgepakt door deze laffe actie. Wij doen er alles aan om de dader op te sporen en roepen iedereen op om informatie met ons te delen", zo laat de recherche in Eindhoven weten.

Er is een buurtonderzoek gedaan en er zijn er sporen veiliggesteld. In de omgeving wordt bekeken of er camerabeelden zijn gemaakt waarop iets te zien is, bijvoorbeeld de dader. Van de man is slechts een summier signalement bekend. Het zou gaan om iemand met een witte capuchon.

Van slag

De vrouw was na haar val behoorlijk van slag, zegt de politie. Ze was verward en geschrokken door wat haar was overkomen. Ze is behandeld in het ziekenhuis en moet nog rustig aan doen. Op een later moment gaat de recherche met haar in gesprek. Omdat de politie nog uitgebreid met de vrouw gaat praten, is niet helemaal duidelijk hoe laat de poging tot beroving plaatsvond. De politie werd rond zeven uur gebeld, maar het lijkt erop dat de dader tussen half zeven en zeven uur heeft toegeslagen.