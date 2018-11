Deel dit artikel:













Darts: Michael van Gerwen uitgeschakeld in Grand Slam of Darts Michael van Gerwen en Gary Anderson (foto: VI Images).

WOLVERHAMPTON - Michael van Gerwen is er zondag niet in geslaagd zijn titel in de Grand Slam of Darts te prolongeren. De Vlijmenaar verloor in de halve finales van zijn Schotse rivaal Gary Anderson.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

Dankzij een vroege break leidde Van Gerwen bij de eerste pauze met 3-2, waarna de Schot zijn gram haalde en de overige legs geen breaks opleverden (8-7). Anderson leek daarna rap een gat te slaan, maar miste op 11-8 een kans om zijn voorsprong uit te breiden tot vier legs. Dat gaf Mighty Mike vleugels. Hij pakte een leg terug dankzij een krachtige 11-darter en pompte er in de leg erna een 180 en een 124 finish uit voor 11-11. Anderson sloeg echter subliem terug, brak Van Gerwen bij 12-11 en gooide daarna een geweldige finish (25, tops, tops) voor een 14-11 voorsprong. Hij brak de Brabander daarna opnieuw en won vervolgens gedecideerd met 16-12.