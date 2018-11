'Politie heeft kordaat ingegrepen', burgemeester over 48 aanhoudingen bij intocht Tilburg

"We hebben in Tilburg veel kinderen blij gemaakt en tegelijkertijd hebben we mensen de ruimte gegeven om in vrijheid hun mening te uiten", aldus de burgervader over de intocht. Volgens Weterings hadden de Anti-Zwarte Pietdemonstranten zich vooraf gemeld en hebben ze zich aan de gemaakte afspraken gehouden. "Het is jammer dat een andere groep dit wilde verstoren."

Confrontatie

Agenten grepen al snel in toen duidelijk werd dat de groep tegendemonstranten de confrontatie leek te gaan zoeken. Zij liepen via de Lange Nieuwstraat naar de plek waar de Anti-Zwarte Pietdemonstranten zich hadden opgesteld. Agenten van de mobiele eenheid verzochten de groep om weg te gaan, maar dat werd geweigerd, aldus de politie.

Rond halftwaalf begon de politie met het oppakken. 44 mensen uit deze groep zijn aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Onder deze aanhoudingen zaten twee verdachten van 13 en 15 jaar. Verder werden er ook nog vier andere mannen aangehouden om verschillende redenen.

Vervolgd

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus heeft eerder al laten weten dat overtreders bij de intochten wat hem betreft vervolgd worden. "Dit hoort niet in onze samenleving", was zijn commentaar. Hij benadrukte dat hij liever zou zien dat de discussie niet op de dag van de intocht wordt gehouden.

De meeste kinderen zullen overigens weinig gemerkt hebben van de onrust in Tilburg. De intocht zelf verliep rustig en feestelijk.

