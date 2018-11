Deel dit artikel:













Steekpartij in hotel Best, tweede man aangehouden Vanwege de steekpartij werd de politie gewaarschuwd. (Foto: Dave Hendriks)

BEST - Een man die mogelijk betrokken was bij een steekpartij in een hotel aan de I.B.C.-Weg zaterdag in Best, is opgepakt. Het gaat om een 24-jarige Pool. Eerder werd al een 38-jarige Helmonder in de kraag gevat.

Geschreven door Tobias van der Valk

De man is aangehouden met behulp van camerabeelden uit het hotel. Daar zou op te zien zijn hoe de man met iets dat op een vuurwapen lijkt langsloopt. Bij de aanhouding werd geen vuurwapen gevonden. De man wordt door de politie verhoord. LEES OOK: Man neergestoken bij 'Polenhotel' in Best, Helmonder aangehouden Agressieve man

Bij de steekpartij zaterdag werd een een 32-jarige Pool met een keukenmes neergestoken. De man had met zijn telefoon gefilmd hoe een agressieve man bezig was spullen kapot te maken in het hotel. Het bleek te gaan om de 38-jarige Helmonder. Deze werd een paar uur later opgepakt nadat hij ook bij een hotel in Oirschot tekeer ging. Het slachtoffer is zondag na een behandeling alweer ontslagen uit het ziekenhuis. Wat de oorzaak van de steekpartij is, is nog onduidelijk. De politie vermoedt dat er alcohol in het spel was.