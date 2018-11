Theatermakers die valse Picasso begroeven in Roemenië komen ook naar Den Bosch

TILBURG - Het leek er afgelopen weekeinde even op dat in Roemenië een verdwenen kunstwerk van Picasso was teruggevonden. Het bleek om een actie te gaan van de Belgische theatermakers Bart Baele en Yves Degryse. Zij maken een voorstelling over de in Brabant geboren kunstvervalser Geert Jan Jansen. Die voorstelling is in augustus in samenwerking met Het Zuidelijk Toneel te zien op theaterfestival De Boulevard in Den Bosch.

Schrijfster Mira Fetuci kreeg bijna twee weken geleden een tip over een in 2012 uit de Rotterdamse Kunsthal gestolen werk van Picasso. De schrijfster die een boek over deze kunstroof heeft geschreven, reisde naar Roemenië en vond daar een kunstwerk. e vondst werd snel in een aantal (intenationale) media gemeld. De Belgische theatergroep Berlin maakte daarop duidelijk dat het om een onderdeel ging voor hun nieuwe voorstelling True Copy. Deze voorstelling over de Brabantse vervalser Gert Jan Jansen ging op 15 november in première in Antwerpen.

Maandagmiddag schreef het theatergezelschap in een verklaring op hun website dat ze er niet op hadden gerekend dat Mira Fetuci zelf naar Roemeniè zou gaan. Het plan van Berlin was dat de schrijfster contact op zou nemen met de Roemeense autoriteiten. De vondst van het schilderij, en alles wat daarna zou gebeuren , had deel uit moeten maken van de voorstelling True Copy. Berlin maakt vaak documentair theater waarin werkelijkheid en verbeelding samenvloeien.









Geert Jan Jansen

De voorstelling True Copy is geïnspireerd op het leven van vervalser Geert Jan Jansen. Die werd in 1943 in Waalre geboren. In 2000 werd Jansen in Frankrijk veroordeeld wegens het vervalsen van grote hoeveelheden kunstwerken. Later reisde hij rond met een verkooptentoonstelling met kunstwerken in de stijl van andere kunstenaars maar met Jansens eigen handtekening eronder. Jansen claimde in die tijd dat in een aantal musea werken van zijn hand zouden hangen; hij noemde daarbij onder andere het Van Abbemuseum.

Zvizdal

Theatergezelschap Berlin maakt documentair theater. Ze waren eerder op De Boulevard te zien met 'Zvizdal', een voorstelling over een bejaard Russische echtpaar dat weigert te vertrekken uit de radioactief besmette omgeving van de kerncentrale Tsjernobyl. In die voorstelling werden in Rusland op film opgenomen interviews en reportagebeelden afgewisseld met ter plekke gespeelde scénes.

De nieuwe voorstelling True Copy is mede-geproduceerd dor Theaterfestival Boulevard en Het Zuidelijk Toneel. Het is een voorstelling over de kunstwereld, de kunsthandel en de vraag wat nu precies de waarde van kunstwerken bepaalt.