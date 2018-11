Vrouw rijdt tegen boom in Vessem en raakt gewond

VESSEM - Een vrouw is vanmiddag gewond geraakt toen ze op de Meester de la Courtstraat met de auto tegen een boom reed. Hoe zwaar de verwondingen zijn is onduidelijk.

De vrouw is door de brandweer uit haar auto gehaald. Ze zat bekneld. De plek van het ongeluk werd uit voorzorg met schermen afgezet. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. De bestuurster is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.