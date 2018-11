Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man bedreigt drie jongens van vijftien met vuurwapen uit ergernis over vuurwerk Man uit Waalre bedreigt vijftienjarige jongens uit ergernis over vuurwerk (Foto: archief)

WAALRE - Drie jongens uit Waalre zijn zaterdagavond door een plaatsgenoot bedreigd met een vuurwapen omdat die zich zou hebben geërgerd over het afsteken van vuurwerk. De man werd zondagmiddag door de politie in zijn woning aangehouden. In de woning werden twee nepvuurwapens en een aantal zwaarden gevonden.

Geschreven door Jacky Goossens

De man zou zich op zaterdagavond hebben gestoord aan vuurwerk dat werd afgestoken. Toen hij de drie jongens op straat zag lopen, ging hij naar buiten en bedreigde hen met een (nep)vuurwapen, waarschijnlijk omdat hij ervan uitging dat zij verantwoordelijk waren voor het vuurwerk. Ze moesten hun zakken leegmaken. Toen duidelijk was dat ze geen vuurwerk bij zich hadden, ging de man ervandoor. De jongens van vijftien waren flink geschrokken van de bedreiging en zijn direct naar huis gegaan om hun ouders te vertellen wat er was gebeurd. Deze hebben vervolgens zondagmorgen de politie ingelicht. Luchtdrukwapens en zwaarden

Zondagmiddag is de woning van de man doorzocht. Twee luchtdrukwapens die nauwelijks van een echt vuurwapen waren te onderscheiden werden gevonden, aldus de politie. Ook bleek hij de man een collectie zwaarden te hebben. De politie heeft alle wapens in beslag genomen en de man aangehouden. Hij zit momenteel vast in afwachting van verder onderzoek.