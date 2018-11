Oma Bastiaansen (93) moet 26.000 euro terugbetalen: 'Ze krijgt dreigbrieven, dat kan toch niet!'

BREDA - Mevrouw Bastiaansen is 93 en woont sinds jaren in woonzorgcentrum Heuvel in Breda. Maar ze zou de afgelopen jaren een te lage eigen bijdrage hebben betaald. Vanuit het niets vordert het CAK (Centraal Administratie Kantoor) nu een bedrag van 26.000 euro van haar.

Verontwaardiging alom. Of het nu de storm van kritiek is, de politieke druk vanuit de Tweede Kamer, het feit dat de familie een advocaat in de arm heeft genomen of de maandagavonduitzending van tv-programma Radar: na een aanvankelijk nogal starre houding wil het CAK in gesprek met de familie Bastiaansen.

Dit liet het CAK aan de redactie van Radar weten. En dat ze niet voor de camera wilden verschijnen. Kleinzoon van mevrouw Bastiaansen Marcel vertelt (wél voor de camera van Radar) het gewoon "onmenselijk" te vinden wat er gebeurt. "Het is toch te gek voor woorden: je belt voor een adreswijziging en je krijgt te horen dat je geld moet betalen. Ze moeten gewoon gegevens goed controleren. Ze vinden het zelf ook vreemd dat dat niet is gebeurd, dat hebben ze zelf gezegd. Mijn oma is er altijd vanuit gegaan dat alles goed geregeld was. Vooral omdat bij het inkomen van mijn opa altijd nul stond. Moet je je voorstellen: mijn oma is 93 en krijgt dreigbrieven van deurwaarders en incassobureaus, dat kan toch gewoon niet?!"

Onacceptabel

Het CAK is bereid 10.000 euro van het bedrag kwijt te schelden, maar dat betekent nog altijd dat mevrouw Bastiaansen een bedrag van 16.000 euro zou moeten betalen. De advocaat van de familie: "Het CAK kan wel in zijn recht staan, maar dat wil nog niet zeggen dat het rechtvaardig is. Ander punt is dat meneer Bastiaansen al overleden was, voordat mevrouw Bastiaansen naar de zorginstelling ging. Ze was op dat moment al weduwe. Er is gewoon een administratieve fout gemaakt door het CAK en daar moet mevrouw Bastiaansen nu de prijs voor betalen. Onacceptabel."

Eensgezinde politiek

De politiek lijkt, los van politieke kleur, vrij eensgezind over de kwestie. Corrie van Brenk, Tweede Kamerlid namens 50Plus: "Het is erg verdrietig wat mevrouw Bastiaansen moet meemaken. Gewoon onmenselijk. Je gaat ervan uit dat een overheidsorganisatie zijn werk goed doet en betrouwbaar is. Het CAK moet gewoon zeggen: wij hebben een fout gemaakt. En het bedrag kwijtschelden. Wij gaan er morgen vragen over stellen in de Kamer. Evert-Jan Slootweg van het CDA: "Het is gewoon een nachtmerrie waar deze mevrouw in terechtkomt. Er had veel eerder een gesprek moeten zijn. En er moet eens goed naar de regels worden gekeken."

Tweede Kamerlid Van Nispen van de SP heeft het zelfs over klassenjustitie. "Je ziet grote verschillen tussen de manier waarop er met organisaties en burgers wordt omgegaan. Deze mevrouw wordt aangepakt terwijl grote bedrijven wegkomen met fraude. Dat is gewoon klassenjustitie. In ’99 is er voor het laatst onderzoek gedaan naar dit soort zaken. We moeten het nu bij de kern aanpakken."

Woonzorgcentrum Heuvel houdt oogje in het zeil

Irma van den Meijdenberg, woordvoerster van Thebe waarvan woonzorgcentrum Heuvel in Breda onderdeel is, laat weten dat mevrouw Bastiaansen inderdaad erg ontdaan is door de hele kwestie. "Maar we gaan niet inhoudelijk reageren. Wij zijn geen partij in dit verhaal. Dus ik kan alleen maar zeggen dat we goed voor mevrouw Bastiaansen zorgen en een extra oogje in het zeil houden. Gelukkig heeft ze veel fijne familie om zich heen."