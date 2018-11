Burgemeesters willen 'buiten lijntjes' kleuren om drugscriminaliteit aan te pakken

EINDHOVEN - Brabantse burgemeesters slaken een noodkreet richting Den Haag. "De criminaliteit is aan de winnende hand. Geef ons de bevoegdheden en middelen om criminelen aan te pakken", zegt de Eindhovense burgemeester Jorritsma maandag in het actualiteitenprogramma 1 Vandaag.

"We hebben te lang binnen de lijntjes gekleurd. Criminelen lachen zich rot dat wij ons aan allemaal regeltjes houden. Vooral de privacywetgeving maakt het moeilijk om goed in te grijpen", zegt de Eindhovense burgemeester Jorritsma in het programma.

In Gilze-Rijen is burgemeester Boelhouwer het volledig met zijn Eindhovense collega eens. "Ik durf te stellen dat Brabant de synthetische drugsfabriek van de wereld is. 85 Procent van alle pillen in de hele wereld komt hier in een straal van 60 kilometer rondom Tilburg vandaan."

Gevaar

De democratie is in gevaar zeggen beide burgemeesters. "Er wordt geschat dat er in Nederland bijna 19 miljard omgaat in de drugsindustrie. Ik schat dat er honderden miljoenen omgaan in de Eindhovense drugswereld", zegt de Eindhovense burgemeester vastberaden.

Al die miljoenen moeten witgewassen worden in de maatschappij. "Dat gebeurt door het sponsoren van de voetbalclub, het organiseren van dat grote buurtfeest. Talloze manieren om de toffe fijne gast uit te hangen en zo de tentakels van de criminaliteit te verweven met de normale burger. Wie kun je dan nog vertrouwen, wie is nou werkelijk je huisbaas, wie wordt er omgekocht en wie raakt gedupeerd?", denkt burgemeester Jan Boelhouwer hardop.

De opvattingen van de burgemeesters, waarvan Jorritsma ook voorzitter is van de Taskforce Brabant en Zeeland, worden breed gedragen. Onlangs kreeg Brabant nog 20 miljoen toebedeeld om drugs te bestrijden. "Alles is welkom, maar 20 miljoen is een druppel op een gloeiende plaat. Het kabinet moet snel met meer en structureel geld over de brug komen om de drugscriminaliteit een slag toe te brengen.", zegt Jorritsma

"Maak haast met de bestrijding en maak experimentele wetgeving mogelijk om buiten de lijntjes te kleuren", klinkt de noodkreet van de Eindhovense burgemeester.