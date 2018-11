Dino (47) is tegen gaswinning en fietste daarom van Groningen naar Brabant

RIJSWIJK - Tweehonderdzestig kilometer fietsen om aandacht te vragen voor de problematiek van gaswinning. Dat deed Dino Tolhoek (47), nadat bekend was geworden dat de gaswinning in Waalwijk en omgeving door mag gaan. Samen met vier lokale politici fietste hij maandag van Loppersum in Groningen naar Rijswijk (gemeente Woudrichem).





Twee uurtjes later dan gepland kwam Tolhoek samen met zijn medefietsers maandagavond om zeven uur in het donker aan op zijn eindbestemming. "De tocht was lang, pittig en uitdagend", zegt Dino. "Onderweg heb ik heel erg genoten van de landschappen waar ik doorheen reed. Het was echt een leuke dag."

Toch ging het Tolhoek niet om een dagje fietsen. "Ik heb deze tocht bedacht om een statement te maken dat wij hier in Altena geen gasboringen willen." Samen met de lokale partij Altena Lokaal was Tolhoek al een petitie begonnen. Altena is de naam van de gemeente, die op 1 januari ontstaat door het samenvoegen van Aalburg, Werkendam en Woudrichem; Giessen valt nu nog onder Woudrichem.

Keukentafel

Het plan om de barre tocht van Groningen naar Brabant te maken ontstond bij Dino Tolhoek aan de keukentafel. "Ik dacht we moeten gewoon eens van Groningen naar huis gaan fietsen. Ik wil dat Brabant de Groningse problematiek bespaard blijft."