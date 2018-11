Deel dit artikel:













Verschillende auto's bekogeld met zwaar vuurwerk in Eindhoven De auto raakte beschadigd. (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision) De politie doet onderzoek. (Foto: SQ Vision)

EINDHOVEN - Tijdens twee verschillende incidenten in Eindhoven zijn maandagavond auto's beschadigd geraakt door zwaar vuurwerk. Op de Sumatralaan zag een vrouw aan het begin van de avond dat iemand iets onder haar auto gooide. Een harde klap volgde, daarna ontstond er brand. Zo'n twee uur later was het raak op de Oude Bosschebaan. Toen werd er weer vanuit een auto zwaar vuurwerk naar geparkeerde auto's gegooid. Eén van de auto's raakte beschadigd.

Geschreven door Rebecca Seunis

De autobrand aan de Sumatralaan was snel geblust. Op de parkeerplaats hing een sterke benzinelucht na het incident. Brandweer en politie houden rekening met zelfgemaakte vuurwerkbommen. Er werd een melding via Burgernet verspreid na de brand.

Geen gewonden

Volgens een ooggetuige stonden er mensen vlakbij de geparkeerde auto's aan de Oude Boschebaan toen het vuurwerk werd gegooid. Er zouden resten van een Cobra 6 en een fles met aanmaakvloeistof hebben gelegen na het incident. De politie zegt dat er niemand gewond is geraakt. Er is geen duidelijk signalement van de auto waaruit het vuurwerk werd gegooid of een eventuele dader. De politie noemt het opvallend dat er twee soortgelijke incidenten waren op dezelfde avond en zal een verband onderzoeken. Volgens getuigen zou het in allebei de gevallen om een zwarte auto gaan, maar de politie kan dat niet bevestigen.