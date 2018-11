Virgil van Dijk schiet Nederlands elftal naar finale Nations League

GELSENKIRCHEN - Virgil van Dijk heeft het Nederlands elftal naar de finale van de Nations League geschoten. De Bredase verdediger maakte in blessuretijd de 2-2 tegen Duitsland. Een gelijkspel was genoeg voor Oranje om de groep winnend af te sluiten.

Van Dijk was de enige Brabander in de basisploeg van Oranje, Patrick van Aanholt bleef negentig minuten op de bank. Naast de Bosschenaar zaten vier PSV'ers. Waar Denzel Dumfries en Steven Bergwijn tegen Frankrijk nog een basisplek hadden, zaten ze nu met ploeggenoten Luuk de Jong en Pablo Rosario op de reservebank.

De Jong was de enige PSV'er die uiteindelijk speeltijd kreeg. Door een blessure van de in de eerste helft ingevallen Javairo Dilrosun kwam de spits iets meer dan twintig minuten voor het einde van de wedstrijd binnen de lijnen.

Puntje

Duitsland stond binnen twintig minuten spelen al op 2-0, via doelpunten van Timo Werner en Leroy Sané. Met De Jong binnen de lijnen maakte Nederland via Quincy Promes vijf minuten voor tijd de aansluitingstreffer. De PSV-aanvaller kopte een hoge bal terug richting de speler van Sevilla, die schoot vanaf de rand van het strafschopgebied raak.

In de slotfase ging Nederland nog op jacht naar de gelijkmaker. Bij 2-2 zou Oranje groepswinnaar zijn. Die tweede treffer leek er niet te komen, tot de absolute slotfase. In blessuretijd viel de 2-2 alsnog. Van Dijk schoot een voorzet van Tonny Vilhena hard tegen de touwen.





Van Gerwen

In totaal waren er ruim 42.000 toeschouwers in de Veltins-Arena in Gelsenkirchen aanwezig bij het 2-2 gelijkspel, waarbij ook een deel Nederlandse fans. Eén daarvan was Michael van Gerwen. Samen met Raymond van Barneveld en Vincent van de Voort zat hij op de tribune in het stadion waar hij eind mei nog voor 20.000 dartfans actief was tijdens de German Darts Masters.