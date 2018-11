Deel dit artikel:













Overval op cafetaria in Ossendrecht, een man aangehouden De politie onderzoekt de overval op cafetaria Ni Hao aan de Markt in Ossendrecht. (Foto: Gino Press)

OSSENDRECHT - Aan de Markt in Ossendrecht is maandagavond iets over half 10 cafetaria Ni Hao overvallen.

Geschreven door Jacky Goossens

Het is onduidelijk hoeveel mensen bij de overval zijn betrokken, volgens een getuige zou er een persoon zijn aangehouden. De politie onderzoekt de situatie. Onder meer door bij de buren van het cafetaria te vragen of zij iets hebben gezien of gehoord.