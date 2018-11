Dierenactivisten voeren twaalf uur lang actie in Helmond: 'Even twee minuten knuffelen'

Nog voor het licht was, stonden de eerste actievoerders bij het slachthuis op de stoep. Dat doen ze om de consument bewust te maken waar hun stukje vlees vandaan komt. "We hopen dat mensen gaan nadenken en beseffen dat het een levend wezen is geweest", legt organisator David Harley uit. "En dat ze niet zomaar de supermarkt inlopen en het in hun boodschappenkarretje gooien zonder erover na te denken." De actievoerders vinden dat je gemakkelijk kunt overleven met een plantaardig dieet en hopen voorbijgangers daarvan bewust te maken.

Maar dat is niet het enige. Ze hopen dinsdag ook de dieren die geslacht worden een laatste eer te bewijzen. Dat doen ze door te vragen om twee minuten met de varkens te krijgen. "In die twee minuten willen we ze even aaien en wat water geven. Met de foto's en video's die we dan maken, kunnen we mensen laten zien waar hun vlees vandaan komt."

De actievoerders benadrukken dat het om een vreedzame actie gaat: "We zijn niet tegen de medewerkers of chauffeurs. We zijn hier echt voor de dieren." Ze groeten hen dan ook en maken even een babbeltje. Of het ze lukt een momentje met de dieren te krijgen is nog onduidelijk. "Dit is pas de tweede keer dat we bij Van Rooi Meat in Helmond staan. In Boxtel hebben we bijvoorbeeld al een goede samenwerking, daar mogen we het terrein op en zorgen ze voor water. Soms krijgen we dan zelfs een half uur met de dieren", aldus David.

De actie duurt twaalf uur lang. Een klein groepje startte vroeg in de ochtend, maar de groep zal later op de dag groeien, vertelt de organisator: "Als het goed is zijn we hier met 25 man verspreid over de hele dag."