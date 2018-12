Samen voor de Voedselbank: 'Een gevulde maag telt voor twee'

Jan en Jaantje weten dat een gevulde maag een wereld van verschil maakt. Ze hebben het goed, tot de hartstilstanden van Jan. Hij kan niet meer werken, Jaantje kan geen werk vinden. Samen slaan ze zich er doorheen. ''Je spaarcentjes gaan er door. Je weet op een gegeven moment niet meer wat je moet doen'', zegt Jaantje. Hulp vragen durven ze niet. ''Je vindt jezelf een schooier want je wil niet met je handje omhoog staan. Je hebt het vroeger goed gehad.''

Er zijn er meer

Toch komt er een moment dat het echt niet meer gaat. Jaantje besluit naar de voedselbank te stappen. Het is geen gemakkelijk besluit. Jaantje en Jan hadden het moeilijk toen ze voor de deur van de voedselbank stonden. ''We wilden eigenlijk niet naar binnen want we voelden ons bedelaars.'' Toch zetten ze door. Eenmaal binnen bleken ze echt niet de enigen te zijn. Honderden andere mensen in Bergen op Zoom zijn bij de voedselbank.

Eerste keer

Die eerste keer bij de voedselbank worden ze eerste op hun gemak gesteld. Daarna wordt er een berekening gemaakt. De voedelbank bekijkt of ze er recht op hebben. Jan en Jaantje halen de norm -helaas- heel erg goed. Het is even schrikken, herinnert Jaantje zich: ''Je hebt het besef dat je weinig hebt maar dat je zo weinig hebt, dat valt dan toch nog tegen.'' Ze worden met drie volle boodschappentassen naar huis gestuurd. Ze voelen het als een enorme luxe. En opluchting.

Dat hadden ze veel eerder moeten doen, beseffen ze. Hulp zoeken, is dan ook het advies dat Jan en Jaantje hebben voor mensen die in eenzelfde situatie zitten. Jan: ''Probeer hulp te krijgen, schaam niet mee, ga er op af. Niet wachten tot het water tot aan de lippen staat, ga! Want ze helpen je.''

Geef

Jan en jaantje zijn blij en dankbaar met de hulp die ze van de voedselbank krijgen. Ze hopen dat Brabant veel geeft aan de actie Samen voor de Voedselbank. ''Er is nog zoveel armoede in Nederland. Dat heeft de middenmoot van Nederland niet door. Geef daaraan. Die mensen hebben het hard nodig en zijn heel dankbaar.''

Jan en Jaantje mogen nog een paar maanden van de voedselbank gebruik maken. Dan zit hun termijn erop en moeten ze het zelf zien te rooien. Ze hebben er vertrouwen in. Dankzij de voedselbank hebben ze een goedgevulde voorraadkast.