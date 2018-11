Transavia duikt in gat op Eindhoven Airport na vertrek basis Ryanair

EINDHOVEN - Transavia biedt vanaf dinsdag extra vluchten aan vanaf Eindhoven Airport naar negen populaire steden. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij heeft hiermee de vrijgekomen ruimte opgevuld na het besluit van Ryanair om basis in Eindhoven te sluiten.

Doordat Ryanair begin deze maand haar basis met vier toestellen sloot, zijn er voor andere luchtvaartmaatschappijen extra slots (landingen en starts) beschikbaar gekomen, vooral in de ochtend.

30.000 extra stoelen

De bestemmingen waarop Transavia extra gaat vliegen zijn Marrakech, Krakau, Palma de Mallorca, Barcelona, Valencia, Malaga, Sevilla, Athene en Faro. “Het gaat om ongeveer 30.000 extra stoelen tot en met eind maart 2019. Wij vullen met veel plezier de vrijgekomen ruimte in, wat natuurlijk ook goed nieuws is voor reizigers in de regio”, zegt commercieel directeur Erik-Jan Gelink van Transavia.

"Vooralsnog geldt de uitbreiding voor het winterschema. Maar we willen ook in de zomermaanden graag extra vluchten verzorgen vanaf Eindhoven Airport”, aldus Gelink.

Landingsrechten

Volgens Eindhoven Airport waren er ruim 1300 slots extra te vergeven, plus een paar honderd als gevolg van de wijzigingen in de dienstverlening van Ryanair. Transavia kreeg er van de slotcoördinator 730 extra slots bij. Wizz Air kreeg 657 extra slots toegewezen. Ook TUI (233) en nieuwkomer Pobeda (114) wisten extra landingsrechten te verwerven.

Eindhoven Airport had eerder al gemeld dat er voldoende gegadigden waren om het gat van Ryanair te vullen. De maximaal toegestane capaciteit voor de grootste regionale luchthaven in Nederland is volgend jaar 43.000 vliegbewegingen. Daarmee is volgens Eindhoven Airport niet gezegd dat deze allemaal worden uitgevoerd. Dit jaar rekent Eindhoven op circa 40.500 vliegbewegingen.