Eerste namen Paaspop bekend: Passenger, Oscar And The Wolf, Scooter

SCHIJNDEL - De kerstperiode is officieel nog niet aangebroken, maar toch zijn er al mensen bezig met Pasen 2019. Meer precies, met Paaspop. En daar is alle reden voor: de eerste namen van artiesten die zijn vastgelegd, mogen er zijn.

Wat te denken van Oscar And The Wolf, Passenger, Scooter, Charly Lownoise&@Mental Theo, Douwe Bob, Kovacs uit Eindhoven, Ilse DeLange, Claw Boys Claw, Lukas Graham en The All Star Gary Moore Tribute Band.



De volledige line-up is te vinden op de Facebookpagina van het festival. Paaspop vindt plaats in Schijndel van 19 tot en met 21 april.