Dode en gewonde bij steekpartij in Veghel, gewonde man aangehouden

De man is aanspreekbaar en zijn verwondingen lijken mee te vallen. Agenten zijn nu bij hem.

De steekpartij vond volgens de politie rond vier uur plaats na een ruzie in het huis. Er waren op dat moment drie mannen aanwezig. De derde aanwezige man raakte niet gewond en wordt gehoord als getuige.

Twee slachtoffers

Volgens buurtbewoners kwamen twee bebloede slachtoffers uit het huis aan de Dahliastraat gelopen. Ze gingen beiden een andere kant op. Een van hen is in de verderop gelegen Salviastraat in elkaar gezakt. Hier ligt nog een plas bloed. De ander is in een voortuin van een huis verderop in elkaar gezakt, dit zou het dodelijke slachtoffer zijn. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niks bekend, de politie zegt de families in te lichten.

De politie is met veel eenheden aanwezig. Het gebied rond het huis is inmiddels volledig afgezet voor forensisch onderzoek. Dat gaat volgens een woordvoerder nog wel enkele uren duren. Ook gingen agenten deuren langs voor een buurtonderzoek. Er waren meerdere ambulances en een traumahelikopter ter plaatse.

Getuigenoproep

De politie roept getuigen op om zich te melden.