Ad Schoofs was jarenlang manager van Raymond van Barneveld: 'Dacht dat hij al eerder zou stoppen'

Van Barneveld werd in 1998 voor het eerst wereldkampioen en dat was hét moment voor Schoofs om in te stappen. “Hij gaf na die overwinning aan dat hij professional wilde worden en nog sponsors zocht om dat te bewerkstelligen”, blikt Schoofs twintig jaar later terug. “Ik heb toen via de Haagse politie en het café waar hij vaak gooide contact kunnen leggen met Van Barneveld. Zes dagen nadat hij de wereldtitel veroverde zat ik bij hem thuis en dat klikte meteen.”

Met Barney in bed

Nog geen anderhalve week later mocht Schoofs zich de manager van Van Barneveld noemen. De Brabander ging meteen over tot actie en regelde binnen een mum van tijd een groot sponsorcontract voor de wereldkampioen. “Die deal heeft zijn leven veranderd, maar ook zeker dat van mij. Ik ben uiteindelijk ongeveer acht jaar de manager geweest van hem. Ik heb denk ik in die tijd meer met Van Barneveld heb geslapen dan met mijn eigen vrouw. Maar het is een periode in mijn leven die ik koester.”

Schoofs schrok niet toen hij maandagmorgen hoorde dat zijn voormalige pupil aankondigde te stoppen met darten. “Ik dacht eigenlijk dat hij al zou stoppen nadat Phil Taylor afscheid nam.”

Schoofs kent Van Barneveld als geen ander en had het idee dat de Hagenees mede door zijn mentale problemen eerder zou stoppen. “In mijn tijd klaagde hij al over het vele reizen. Vliegtuig in en uit, telkens van huis. Daar was hij niet voor gemaakt. Hij zal daar nu nog steeds moeite mee hebben denk ik.”

Ad Schoofs (midden) met Raymond van Barneveld (rechts) en Co Stompé (links) (foto: VI Images).

Leuke herinneringen

Schoofs vertrok in eerste instantie na zeven jaar als manager van Van Barneveld. “Het was toen gewoon op, dat is niet zo gek na zo’n drukke periode.” De voormalig manager geeft aan dat er nog wel wat meer speelde. “Maar dat lag meer aan andere mensen rondom Van Barneveld. En dan ga ik het als Brabander niet winnen.”

Toch kijkt de man uit Bladel met een goed gevoel terug op zijn periode met de vijfvoudig wereldkampioen. “Ik onthoud vooral de leuke herinneringen. We hebben samen veel wereldtitels mogen vieren en ongelooflijk veel andere prijzen gewonnen. Zoals ik al zei: al die herinneringen koester ik.”

Van Barneveld zal nog één jaar darten en hooguit nog twee WK’s spelen. Schoofs zal, net als de voorgaande jaren, Barney op de voet volgen. “Ik heb weinig wedstrijden gemist van hem. Al denk ik wel dat hij veel meer uit zijn carrière had kunnen halen. Hij heeft alleen veel mentale problemen gehad, anders was hij wel tien keer wereldkampioen geworden. Dat weet ik zeker.”