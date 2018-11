Strafrechtelijk onderzoek naar chroom-6: 'Mensen die ons dit aandeden moeten gestraft worden'

Slachtoffers kwamen via verf op de treinen in aanraking met chroom-6

TILBURG - Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de chroom-6-affaire in Tilburg. Justitie ziet hier voldoende aanknopingspunten voor. Slachtoffers zijn blij dat het onderzoek er komt. “De mensen die ons dit aangedaan hebben moeten gestraft worden en achter de tralies”, vindt Selime Yörük uit Tilburg.

In Tilburg werden tussen 2004 en 2011 oude treinen opgeknapt door ongeveer 800 mensen die in de bijstand zaten. Jaren later bleek dat zij dit werk niet veilig hebben gedaan. Medewerkers hadden geen beschermingsmiddelen zoals een masker en er was geen goede afzuiging. In de verf die van de treinen werd geschuurd, zat de kankerverwekkende stof chroom-6. ”NedTrain heeft ons willens en wetens blootgesteld aan deze stof”, zegt Yörük.

Voor de rechter

Advocatenkantoor Bedaux heeft de gemeente Tilburg en NedTrain voor de rechter gesleept. Dat wordt namens 28 slachtoffers van chroom-6 gedaan. Per gedupeerde eist de advocaat een schadevergoeding van ruim 6000 euro, plus rente. Daardoor komt het bedrag uit op ruim 8000 euro.

Yörük vindt een vergoeding fijn, maar geeft aan dat strafrechtelijke vervolging voor slachtoffers belangrijker is. “Zo’n vergoeding is niks, daar krijg je je gezondheid niet mee terug. Daarnaast zijn de medische kosten die we maken veel hoger dan de vergoeding.” Slachtoffers hebben eerder dit jaar als een vergoeding van 500 euro per persoon gehad.

Slachtoffers willen dat er maatregelen genomen worden. “Wij leven nog altijd in onzekerheid en zullen tot onze dood in angst leven. Het zou in ieder geval fijn zijn als het recht zegeviert”, aldus Yörük.

Ander onderzoek

Naast het strafrechtelijk onderzoek heeft de gemeente Tilburg ook een onderzoek lopen. In het eerste kwartaal van 2019 zal de uitkomst van dat onderzoek bekend worden.

Klachten

Justitie was een paar maanden geleden al een vooronderzoek gestart. Slachtoffers, waaronder Yörük, kwamen toen aan het woord over hun gezondheid. "Ik heb sinds ik daar gewerkt heb last van astma. Ik ben heel boos. Wij zaten daar om onze uitkering te behouden. Er is gespeeld met onze levens."