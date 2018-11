Aansluiten maar! Brabant komt zes keer voor in top 20 met duurste files

De A58 tussen knooppunt de Baars en Batadorp zorgt voor de meeste schade in onze provincie. Het gaat om een bedrag van 10,6 miljoen euro en staat daarmee op plek 8. Daarna volgt de A27 tussen knooppunt Gorinchem en Hooipolder met 9,1 miljoen. Goed voor een elfde plek.



Met 9 miljoen staat de A2 tussen knooppunt Deil en Empel op plaats 12. Het traject tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder bij Moerdijk volgt op 13. Daar zorgden files voor een financiële schade van 8,3 miljoen.



Daling

Op plek 17 en 20 volgen respectievelijk de A58 tussen knooppunt Galder en de Baars en de A67 tussen knooppunt Leenderheide en Zaarderheike. Het gaat om bedragen van 7,1 en 5,2 miljoen. Opvallend is wel dat de A58 in 2016 nog voor een kostenpost van 9,1 zorgde. Dit is het enige stuk snelweg waar de schade is gedaald ten opzichte van het jaar ervoor.

De top 20 met duurste files (bron: TLN/evofenedex/Panteia).

De extra kosten door files liepen vorig jaar ten opzichte van 2016 met 3 procent op. Brancheorganisaties Transport en Logistiek Nederland (TLN) en evofenedex stellen dat dit het hoogste niveau is sinds de economische crisis. Onderzoeksbureau Panteia heeft de gegevens op een rijtje gezet voor TLN en evofenedex.



Tijd voor aanpak

Volgens voorzitter Arthur van Dijk van TLN tonen de cijfers aan dat het hoog tijd is dat de grootste knelpunten worden aangepakt. Daarvoor is niet alleen meer asfalt nodig. Ook een slimmere indeling van de weg kan helpen, waardoor vrachtwagens en personenauto's elkaar bijvoorbeeld minder vaak hoeven te kruisen. In andere gevallen kan een verbetering van het openbaar vervoer uitkomst bieden, aldus TLN.