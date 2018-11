Harrie wordt 18 jaar op verkiezingsdag en mag dus stemmen: 'Belangrijker dat ik nu mag autorijden'

De jarige Harrie maakte meteen gebruik van zijn stemrecht. Weliswaar is hij niet bijster geïnteresseerd in politiek, maar hij vindt wel dat er straks in de nieuwe, grotere gemeente ook rekening met Hank gehouden moet worden. En dus gaat zijn stem naar dorpsgenoot Ger van Velthoven van Burgerstem Altena. "Want hij luistert goed en weet wat er speelt in Hank, dus dat leek mij het beste."

Verrassing

Dat de burgemeester langs zou komen was een verrassing voor de jarige job. "Ik kwam er een week of twee geleden pas achter dat er uitgerekend vandaag verkiezingen zijn en dat ik daarom dus ook mag stemmen. Maar verder heb ik er nauwelijks bij stilgestaan. Dus al helemaal niet gedacht dat de burgemeester langs zou komen. Dat was echt een verrassing."

Stemmen en 'legaal' achter het stuur

Maar Harrie zal het verdere verloop van de verkiezingen niet op de voet volgen, want hij viert vandaag natuurlijk vooral zijn verjaardag. "Eerst moet ik nog naar school, maar daarna is het tijd voor mijn verjaardag. Het is zeker een bijzondere verjaardag, want behalve stemmen mag ik nu ook legaal achter het stuur van een auto zitten."