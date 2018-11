Stembureaus open in Werkendam, Woudrichem en Aalburg: inwoners kiezen raad voor nieuwe fusiegemeente

Door de fusie van Werkendam, Woudrichem en Aalburg ontstaat één grote, nieuwe gemeente: Altena. En daar hoort een nieuwe gemeenteraad bij. In totaal mogen woensdag 43.000 mensen naar de stembus.



Meer dan dertig stembureaus gooien woensdag de deuren wijd open voor de gemeenteraadsverkiezingen in Altena. Vanaf 7.30 uur mag er in de drie gemeentes gestemd worden.



18 jaar vandaag

In Hank kwam een bijzondere stemgerechtigde opdagen. Harry is vandaag 18 jaar geworden en mocht dus voor het eerst stemmen. "Toen ik vanochtend wakker werd, dacht ik hier niet aan. Wel aan het sleutelen aan mijn brommer." Toen de burgemeester hem een bezoekje had gebracht, ging Harry naar het stembureau.









“De opkomst is hier altijd vrij hoog", vertelt Truus van de Velden, voorzitter van een van de stembureaus in Wijk en Aalburg. Ze verwacht een drukke dag. "Vandaag wordt er natuurlijk gestemd voor iets dat echt belangrijk is. Dus ik denk dat er genoeg mensen zullen komen."

Rijdende stembus

De gemeenteraadsverkiezingen in Woudrichem, Aalburg en Werkendam vallen niet samen met de gemeenteraadsverkiezingen in de rest van de provincie en het land. Om extra aandacht voor de verkiezingen in het Land van Heusden en Altena te genereren, rijdt er woensdag een dubbeldekker-bus door de drie gemeentes. Het is een rijdend stembureau.

“De bus rijdt door de kleinere dorpen en staat in de ochtend- en avondspits op drukke plekken", aldus Yves de Boer, nu nog burgemeester van Werkendam. "We staan nu op carpoolplaats De Kromme Nol. Kunnen mensen snel stemmen voordat ze de auto in gaan. Makkelijker kunnen we het niet maken toch?”

Grootste gemeente

Als de gemeente Altena in de nacht van 31 december op 1 januari 2019 een feit is, is het direct de grootste gemeente in oppervlakte van de provincie Brabant. Nog een opmerkelijk feit: alle drie de burgemeesters worden die nacht ook officieel ontslagen, evenals de wethouders.