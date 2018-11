Kedeng, kedeng, ho-ho-ho, bekijk hier de foutste Brabantse kersttruien [OVERZICHT]

In een achtbaan kan het best fris worden. En dan wil je natuurlijk wel in stijl warm gehouden worden. Bij de Efteling hebben ze daarom een eigen kersttrui. Hij is vanaf deze maand te koop in het attractiepark.

De kersttrui van de Efteling. (Foto: Efteling).

PSV

Maar ook op de tribune van PSV kun je deze winter in stijl plaatsnemen. Want de voetballers mogen dan tijdens de kerst met winterstop gaan, dat betekent niet dat de kerstman het Philips Stadion overslaat.

Willem II

Ook andere Brabantse clubs kunnen natuurlijk niet achterblijven. Willem II lanceerde dinsdag haar nieuwste ontwerp in tricolores. Met voetballen, Willem II-logo en rendieren op de voorkant uiteraard.

Guus Meeuwis

Wie dubbel fout naar de eettafel van mams en paps wil gaan, kan niet om deze klassieker heen. Hij werd al in 2016 gelanceerd, maar het blijft een pareltje; de Guus Meeuwis-kersttrui. Kedeng, kedeng, ho-ho-ho.