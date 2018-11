Mestfraude: zes kippenboeren moeten tonnen terugbetalen aan de staat, eist justitie

DEN BOSCH - Justitie heeft woensdag bij de rechtbank in Den Bosch geëist dat zes pluimveehouders in totaal ruim 865.000 euro betalen aan de staat. Twee van de kippenboeren komen uit Brabant, ze hebben bedrijven in Haghorst en Lage Mierde. De kippenboeren hebben zich volgens justitie schuldig gemaakt aan mestfraude.

De zes zouden honderden tot duizenden meer kippen hebben gehouden dan waarvoor zij rechten betaalden. Boeren moeten rechten kopen of leasen om een bepaald aantal dieren te mogen houden. Ook werd meer mest geproduceerd dan is toegestaan. Daarmee verdienden ze het geld dat ze nu van justitie moeten terugbetalen.



'Streng optreden tegen dergelijke fraude'

Justitie eiste daarnaast ook voorwaardelijke celstraffen, werkstraffen en geldboetes tot 75.000 euro. Ze vindt dat de overheid streng moet optreden tegen dergelijke fraude. "Europa verwacht het, de concurrenten verwachten het en het is nodig om de natuur gezond en het land leefbaar te houden", aldus de officier van justitie.



Tegen de pluimveehouder uit Lage Mierde eist justitie een werkstraf van 180 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk. Daarnaast moet het bedrijf volgens justitie 189.200 euro terugbetalen aan de staat, plus een boete betalen van 50.000 euro waarvan 25.000 euro voorwaardelijk.



De kippenboer uit Haghorst hoorde 80 uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, en een geldboete van 15.000 euro, waarvan 10.000 euro voorwaardelijk tegen zich eisen. Justitie eist daarnaast dat het bedrijf 40.000 euro terugbetaalt aan de staat.



De boeren stonden terecht op een zogeheten themazitting over mestfraude. De uitspraak is over twee weken.