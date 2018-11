'Ik neem geen blad voor de mond', volgend jaar boek over oud-speler Ernie Brandts

EINDHOVEN - Volgend jaar komt er een boek uit over oud-speler en trainer Ernie Brandts. Schrijver Louis Bovée voert hiervoor al een jaar of drie gesprekken met de ex-international. "We doen het rustig aan, maar ik neem geen blad voor de mond", zo zegt Eindhovenaar Brandts.

Hij is zeker niet de eerste en hoogstwaarschijnlijk ook niet de laatste. Ook over Ernie Brandts komt er een voetbalboek. Hierin verhalen van de Eindhovenaar over zijn tijd als speler en trainer. Brandts is vooral bekend als verdediger van onder meer PSV en Oranje. Maar ook als trainer van FC Volendam, NAC, FC Dordrecht en het Iraanse Rah Ahan.

"Het boek gaat er volgend jaar ergens komen", zo laat Brandts weten. "We doen rustig aan, want we hebben alle tijd. Ook komt er het hoofdstuk FC Eindhoven nog bij, de club waar ik nu assistent-trainer ben."

NAC als voorbeeld

Een voorbeeld van een verhaal dat in het boek komt, is zijn periode als trainer bij NAC Breda. In het seizoen 2007/2008 eindigde hij met die ploeg knap derde, een mijlpaal in de geschiedenis van de Bredase club, maar werd zijn contract aan het einde van het seizoen niet verlengd. Al in een vroeg stadium kreeg hij dat te horen.

"Men vond alleen dat ik te verdedigend speelde", zegt Brandts hierover. "Maar ja, met Penders en Zwaanswijk als centraal duo kon je niet op de middellijn gaan staan verdedigen. Bovendien liep Maaskant er elke week rond. In februari wist ik al dat hij trainer zou worden, dat had iemand mij ingefluisterd."

Documentaire 'Alles en niets'

Opmerkelijk in deze context is dat Ernie Brandts ontbreekt in de NAC-documentaire 'Alles en niets'. De informatieve korte film, die donderdagavond wordt uitgezonden bij FOX, gaat over de succesvolle voetbaljaargang 2007/2008. De hoofdtrainer van destijds speelt hierin een voorname rol, oud-spelers en hoofdscout Jeffrey van As vertellen over Brandts, maar zelf komt hij dus niet aan het woord.

Net als over zijn vertrek bij NAC, zo blijkt uit de docu, zijn hier meerdere lezingen. "Erg jammer, maar hij wil zijn verhaal denk ik bewaren voor zijn boek", zegt één van de filmmakers. "Ik had gewoon geen tijd", aldus Brandts zelf. Desondanks kijkt de film lekker weg, maar brengt de kijker niet op het puntje van de stoel.