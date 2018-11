Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Leerlingen maken examen Engels voor tweede keer: ‘Hopelijk raken toetsen niet weer kwijt bij PostNL' De toetsen die de leerlingen van het Were Di donderdag maken. (Foto: Instagram/Anglia_nl)

VALKENSWAARD - Het is een spannende dag voor zo’n 180 leerlingen van Scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard. Ze doen vandaag een examen Engels. Een toets die ze al een keer maakten, maar waarvan de antwoordvellen kwijtraakten bij de post.

Geschreven door Saskia Nelissen

De Engels examens van opleidingsinstituut Anglia werden in mei op verschillende scholen afgenomen. Begin juni verstuurde Anglia de toetsen via PostNL naar Engeland. Daar zouden ze op het hoofdkantoor worden nagekeken. Maar in het depot van PostNL ging het mis. Tien dozen met daarin bijna 4100 toetsen raakten kwijt. LEES OOK: Meeste zoekgeraakte toetsen Engels terecht: 'Acht van de tien dozen zijn gevonden' Toets opnieuw

“Het ging om examens die extra zijn, legt Engels docent Lisa Veraa van het Were Di. “Dus buiten de stof voor de gewone schoolexamens om. Van de tien zoekgeraakte dozen, werden uiteindelijk negen dozen teruggevonden. Maar één doos bleef zoek. Daarin zaten helaas de werken van onze leerlingen.” “Van ongeveer 150 leerlingen raakte een deel van de toets kwijt”, vult de docente aan. “Deze leerlingen doen dus vandaag alleen het luisterdeel van het examen opnieuw. Zo'n dertig andere leerlingen, die nu inmiddels in de vierde klas zitten, moeten het hele examen opnieuw doen.” Weer met de post

De nieuw gemaakte examens worden daarna weer door Anglia naar Engeland verstuurd. “En ja, waarschijnlijk opnieuw met de post”, denkt Veraa. “Zo doet Anglia het al twintig jaar. Al die tijd ging het goed. En één keer dus niet. We hopen er nu maar het beste van!”