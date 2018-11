Muzikale verkeerslichten moeten fietsers wijzen op de gevaren van mobieltjes in het verkeer

De muziek die voor deze verkeersinstallatie gebruikt wordt komt van de playlist van Tommy-Boy Kulkens uit Kortenhoef (Noord-Holland). Hij verongelukte op 13-jarige leeftijd toen hij al fietsend druk in de weer was met zijn telefoon. Zijn vader Michael gaf toestemming om met gebruik van diezelfde playlist te wijzen op het gevaar van fietsen met muziek op je oren. Donderdag nam hij samen met scholieren van de Vakschool en de Praktijschool in Helmond de 'SSpotify'-palen in gebruik door een fotosticker van zijn overleden zoon op de paal te plakken.





Drukke oversteekplaats

De speciale verkeerspalen staan op op de kruisingen Oostende-Keizerin Marialaan en Rembrandtlaan- Wethouder Ebbenlaan. Juist daar steken leerlingen van het ROC ter Aa, het Vakcollege en de Praktijkschool dagelijks over. “Er wordt over het algemeen schouderophalend gereageerd door de leerlingen”, aldus Hans Schapenk, directeur van de OMO Scholengroep in Helmond. Hij vult aan dat diezelfde leerlingen kort daarna ook wel toegeven dat een ongeluk als dat van Tommy-Boy hen ook kan overkomen.

In de lessen op school wordt daarom donderdag extra aandacht besteed aan dit onderwerp. “De vader komt op school vertellen over het ongeluk van zijn zoon en we hopen dat kinderen zich zo nog meer bewust worden van de gevaren in het verkeer als ze op hun mobiel zitten te kijken.” Schapenk vindt het bewonderenswaardig dat de vader van Tommy-Boy de boodschap op deze manier wil overbrengen. “Het ‘ik-verhaal’ werkt altijd bij kinderen, het is dan niet meer afstandelijk en er staat echt iemand.”









Favoriete muziek

Na een druk op de knop speelt het verkeerslicht Bloom van The Paper Knits, één van de favoriete liedjes van Tommy-Boy. Op deze manier hopen de initiatiefnemers inzichtelijk te maken wat er kan gebeuren als je met je mobieltje bezig bent in het verkeer. En hoe gevaarlijk het is als je door muziek in een afgesloten wereldje leeft.





Op verschillende plekken in het land zullen deze speciale verkeersinstallaties geplaatst worden. Gemeente Helmond, LEVgroep en de OMO Scholengroep hebben het initiatief omarmd. Een tweede exemplaar van de muzikale verkeerslichten is te vinden op het kruispunt aan de Wethouder Ebbenlaan en Rembrandtlaan, bij sportpark De Braak, waar in de toekomst ook het nieuwe Dr. Knippenbergcollege komt.