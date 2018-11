Opnieuw coffeeshopvoorraad in beslag genomen van omstreden The Grass Company

TILBURG - De grote softdrugsvangst woensdagavond in de Kooikerstraat in Tilburg, deed de politie bij een bedrijfspand van The Grass Company. Het gaat om de voorraad van het coffeeshopbedrijf bestaande uit duizenden voorgedraaide joints, voorverpakte henneptoppen en blokjes hash.

De politie betrapte een man met twee dozen joints op de stoep van het pand. Binnen stuitten agenten op de enorme voorraad. Er zijn twee mannen van 38 en 39 jaar uit Tilburg opgepakt.

Vaker beslag gelegd

The Grass Company heeft vier coffeeshops in Tilburg en Den Bosch. In de afgelopen jaren is de voorraad al vaker in beslag genomen. Zo was het al eerder raak in Tilburg, maar ook in Waalwijk.

LEES OOK: Van eerste coffeeshop buiten randstad tot jointfabriek: de lange geschiedenis van The Grass Company

Het bedrijf ligt onder een vergrootglas vanwege een grote strafzaak. De club en vier leidinggevenden worden vervolgd voor fraude, witwassen, oplichting en deelname aan een criminele organisatie.

Johan van Laarhoven

Een van de verdachten is Johan van Laarhoven, die in Thailand een lange gevangenisstraf uitzit voor het witwassen van geld dat hij in Nederland verdiende met de verkoop van softdrugs.

LEES OOK: 25 miljoen van coffeeshops witgewassen: Johan en Frans van Laarhoven aangeklaagd