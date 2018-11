Marti zamelt al vijftien jaar sinterklaascadeaus in en de gemeenteraad van Tilburg helpt sorteren

Marti de Brouwer begon vijftien jaar geleden met het inzamelen van speelgoed voor gezinnen die geen geld hadden om het zelf te kopen. "Ik vind het niet oké als kinderen niets krijgen met Sinterklaas."

Het begon met vijf gezinnen, maar langzaam maar zeker groeide dat uit. De Tilburger denkt dit jaar zeker 5000 cadeautjes in te zamelen. De cadeaus worden uitgedeeld met Sinterklaas, Kerstmis en Driekoningen. "Ik vind dat ze misschien wel tien cadeautjes mogen hebben. Alleen al met Sinterklaas kunnen we 250 kinderen heel gelukkig maken"

Auto vol dozen

Donderdagochtend vult Marti zijn auto voor de vijfde keer met dozen vol speelgoed. Die haalde hij op bij gezinnen uit de buurt of werden bij hem thuis afgeleverd. De dozen moeten naar de WAT-hal, waar het speelgoed uitgezocht wordt. "Ik denk dat we er in de tussentijd al twintig die kant op hebben gedaan en dat worden er nog veel meer", glimlacht hij.

Bekijk de video en lees verder.

Het CDA-raadslid nodigde alle politieke partijen uit te komen helpen en met succes, van alle partijen is iemand aanwezig. Samen sorteren ze het speelgoed op leeftijd. De Brouwer is enorm blij met de hulp van zijn politieke collega's: "In de vijftien jaar dat ik betrokken ben geweest bij deze actie is een samenwerking als deze nog nooit voorgekomen".

Dat het bijzonder is, vindt ook Hans Smolders van Lijst Smolders: "Er is op zijn tijd ook wel eenheid binnen de gemeenteraad en het is echt wel goed dat hier te zien."

Het prijsje er nog op

De hoeveelheid speelgoed die binnenkomt is enorm. Bart Maessen, steunfractielid van 50PLUS kijkt zijn ogen uit: "Je komt hier echt van alles tegen. Voor jong en oud, gebruikt en nieuw." VVD-raadslid José Appels vult haar aan. "We komen zelfs dingen tegen met het prijsje er nog op. Die gaan gewoon ongeopend mee en daar kunnen andere kinderen weer mee spelen."

In een ruimte boven de hal worden de cadeaus uitgestald. Daar mogen de kinderen, ouders of opa's en oma's de cadeaus uit komen zoeken. "Dit maakt me echt heel trots op Tilburg. Dat ieder kind Sinterklaas kan vieren en ook op school kan vertellen wat voor gaaf cadeau het heeft gekregen", glundert wethouder Esmah LahLah.