Man (79) werd verliefd op medewerkster van massagesalon en stichtte daarom brand: drie jaar celstraf Hulpdiensten bij brand in massagesalon (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision)

EINDHOVEN - Een 79-jarige man uit Boxtel die in januari een massagesalon aan de Leenderweg in Eindhoven in brand stak, is veroordeeld tot drie jaar cel. De man was verliefd op een medewerkster van de massagesalon waar hij regelmatig kwam. Hij wilde dat zij stopte met haar werk daar en besloot de salon daarom in brand te steken.

Geschreven door Marlou van den Broek

Boven de massagesalon wonen studenten. Tijdens de brandstichting lagen er enkele in hun kamers te slapen. Een van hen hoorde de man en sloeg alarm. Daardoor konden alle studenten op tijd wegkomen via een ladder van de brandweer. De brandstichter verspreidde ook naaktfoto's van de medewerkster van de massagesalon. Hij hing die samen met beledigende teksten op. Aan haar ouders had de man ook brieven gestuurd waarin hij vertelde over haar 'erotische werkzaamheden'. Volgens de man deed hij dit allemaal om de vrouw te laten stoppen met haar werk.