Rick van der Ven zoekt postpakket, stuurde duur handboogvizier naar Ierland maar dat kwam nooit aan Rick van der Ven. Foto: archief

OSS - Handboogschutter Rick van der Ven is niet al te blij met PostNL. En dat is nog mild uitgedrukt. Zijn postpakket met duur sportmateriaal is zoekgeraakt tijdens de bezorging. Via Facebook hoopt de sportman uit Oss zijn spullen alsnog terug te krijgen.

Geschreven door Frits van Otterdijk

Rick van der Ven nam deel aan de Olympische Spelen van 2012 in Londen en van 2016 in Rio. Hij richt zijn vizier nu op die van Tokio 2020. Hoewel, echt focus krijgen, lukt de linkshandige handboogschutter momenteel maar moeilijk. Van der Ven verstuurde ruim twee maanden geleden een postpakket met een gloednieuw vizier ter waarde van ruim 300 euro naar een adres in Ierland. Maar onderweg raakte de zending uit koers. Weg vizier. De Ossenaar vulde vervolgens een formulier in, mocht het postpakket alsnog opduiken. Op dat formulier zette hij opnieuw keurig een adres in Ierland. 'Wonderlijke wereld'

Maar dan begint de 'wonderlijke wereld van PostNL' hem parten te spelen, vertelt Van der Ven op Facebook. Ja, de zending met het kostbare handboogvizier is terecht, zo laat de pakketdienst weten. Om het vervolgens na twee maanden op een adres in Nederland af te leveren. Waar? Euh, dat weet PostNL niet meer... Daarom is Rick van der Ven donderdag een zoekactie begonnen via Facebook. Hij hoopt dat de toevallige ontvanger in Nederland zich bij hem meldt. Of dat een attente bezoekers van verkoopsites zoals Marktplaats een gil geven als ze zijn handboogvizier in de digitale etalage zien liggen. KIJK OOK: Handboogschutter Rick van der Ven is weer in Brabant