Ruud Dimmers begon een racesite op zijn zolderkamer, nu valt hij in de prijzen op groot gala

In Amsterdam kreeg Dimmers tijdens het gala de prijs voor beste én meest populaire sportwebsite. Bij een verkiezing waar bijna 400.000 stemmen werden uitgebracht en met concurrentie van grote namen als Ziggo Sport, Voetbal International en FOX Sports voelt de winst als erkenning. "Ik ben blij en trots", zegt Dimmers, eigenaar en oprichting van de grootste site van Nederland op het gebied van Formule 1.

Liefde voor autosport

"Toen ik tien of elf was ging ik de Formule 1 volgen", gaat Dimmers terug naar het ontstaan van de website. Die liefde voor de autosport verdween niet. "Het was het moment dat Max richting de Formule 1 leek te gaan. Puur uit hobby ben ik een website gestart. Binnen een paar maanden hadden we als website 100.000 bezoeken per maand."

De Brabantse racefan had een baan als inkoopmanager. "Ik deed niets met online. Ik had een technische rol. Maar die baan heb ik letterlijk opgezegd. Sommige mensen verklaarden mij voor gek toen ik dat twee jaar geleden deed. Maar ik ben er, om in Formule 1-termen te zeggen, vol gas voor gegaan."

Met resultaat. Het zolderkamertje is niet langer de basis, er is een kantoor op Strijp-S. En van 100.000 bezoeken per maand ging de website naar 1,7 miljoen.

Ruud Dimmers (foto: Bram Berkien)

Max Verstappen

Racingnews365 richt zich in principe op de Formule 1, maar in de wintermaanden krijgt ook Dakar aandacht. Dan is er met Team De Rooy komend jaar een hele duidelijke Brabantse link. In de Formule 1 niet, daar is Max Verstappen de enige Nederlander. "En hij is niet regiogebonden. Je kunt het vergelijken met het Nederlands elftal op een EK of WK, hij zorgt voor Oranjegekte."

Dimmers krijgt vaak de vraag of zijn website zo groot is geworden dankzij Verstappen. "Iemand die iets met Formule 1 doet in Nederland en ontkent dat de populariteit van Verstappen helpt, die liegt. De sport is nog nooit zo populair geweest. Maar ik zie het wel iets anders. Als een taart. Die is groter geworden. Ons taartpuntje dus ook."

PSV

In Amsterdam was er meer sportsucces op het gebied van websites. De website PSV.nl is uitgeroepen tot beste en populairste website van het jaar 2018 in de categorie voetbalclubs. De Eindhovenaren kregen die prijs eerder in 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2017.