'Het was de hel op aarde', moeder overleden student doet oproep voor inenting tegen meningokokken

Veel zin om met hun verhaal naar buiten te treden, heeft de familie van Daniël eigenlijk niet. Maar het voelt alsof het moet. “Ik doe het eigenlijk voor alle kinderen die zijn overleden aan meningokokken”, vertelt Yvonne. Tijdens een dag waar ouders samenkwamen die allemaal hun kind zijn kwijtgeraakt door deze ziekte, besloten de nabestaanden om samen een bewustzijnscampagne te starten.

Ziek

Daniël was begeleider bij de introductieweek in Tilburg. Twee dagen na zijn introductiekamp zei Daniël tegen zijn moeder dat hij zich niet zo lekker voelde. Een dag later ging het nog veel slechter met hem. Zijn nagels sloegen blauw uit en hij had een oppervlakkige ademhaling. "Ik dacht, dit is niet goed", aldus Daniëls moeder. "Ik was bang dat hij in een shock zou raken."

In het ziekenhuis bleek al snel dat het heel slecht ging met de student. "Ondanks dat alle bloeduitslagen slecht waren, was hij nog wel aanspreekbaar. Zwolle speelde die avond tegen PSV en hij is een ontzettende voetbalfan. Hij vroeg nog hoeveel het was geworden. Ik vertelde hem dat het 2-1 was geworden. Hij zei 'mooi' en toen kreeg hij ineens een epileptische aanval. Daarna is hij niet meer bij geweest."

Bewustwording

Yvonne gaat zich nu samen met haar man inzetten om jongeren en ouders in te laten zien wat het belang is van het laten inenten. "Laat alsjeblieft je kinderen inenten. Voor ons is het echt te laat. Ik doe deze oproep ook een beetje namens alle kinderen die door deze ziekte overleden zijn. Er hoeven nu namelijk geen kinderen en jongeren meer te sterven als ze zich laten inenten."

Anders dan veel mensen was Yvonne zich al lang bewust van het bestaan van meningokokken en het belang van inenten. Ze had haar kinderen zelfs al eens laten inenten, maar dat werkt maar zo'n 5 jaar. "Dat was in het jaar 2002. Onze kinderen waren toen 5 en 9. Toen heb ik ze laten inenten bij de huisarts. Voor ons is het nu ontzettend zuur, want ik had in mei wel gezien op televisie dat ze kinderen van 14 maanden gingen inenten, maar ik wist niet dat het ook voorkwam bij oudere kinderen. Maar nu weet ik het wel."

De ziekte

Meningokokkeninfectie is een verraderlijke ziekte door het snelle verloop ervan. Hieronder vijf signalen waarmee je volgens het RIVM de ziekte kunt herkennen.

• De eerste verschijnselen zijn vaak verkoudheid, hangerigheid en een grieperig gevoel.

• Na het opkomen van de eerste verschijnselen verergert de ziekte snel, met hoge koorts.

• Een signaal dat duidelijk op ernstige ziekte wijst is nekstijfheid, dit is een symptoom van hersenvliesontsteking.

• Heel jonge kinderen kunnen luierpijn krijgen. Ze huilen dan heftig bij het verschonen.

• Een ander alarmsignaal is onderhuidse bloedinkjes (paars/rode puntjes) die niet weg te drukken zijn. Dit kan duiden op bloedvergiftiging.

Bekijk hieronder het informatiefilmpje van het RIVM over meningokokken