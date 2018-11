Politiek en burgers sluiten pact tegen overlast verbreding A58

Deze grijze vrijdagochtend, aan de rand van de A58, legt CDA-raadslid Joep van de Ven uit waarom het pact gesloten wordt. “Dit gaat helpen in de strijd, omdat we in ieder geval één geluid gaan laten horen.”

Weg mag breder, overlast moet beperkt blijven

De snelweg ligt op de tekentafel en de omwonenden hopen nog een invloed uit te kunnen oefenen. "De oplossing waar Rijkswaterstaat nu mee komt is minimaal, Oirschot verdient beter.", vind buurtbewoner Henk Huijskens. "Er staat een schermpje gepland dat bij lange na niet lang en hoog genoeg is.", legt hij uit.

“We willen een vuist maken en zeggen tot hier en niet verder”, legt Van de Ven uit. “We zijn niet tegen de verbreding, dat moet gebeuren, maar er zijn allerlei maatregelen te nemen om de overlast door geluid en fijnstof te beperken.”

De deelnemende partijen zetten vrijdagmiddag een handtekening onder het verbond. Alle Oirschotse partijen en verschillende burgerinitiatieven ondertekenen vrijdagmiddag het pact. In totaal zijn dat 17 handtekeningen. “Het is fijn dat de raad nu unaniem heeft gezegd dat de voorkeur gaat naar een verdiepte ligging”, zo zegt buurtbewoner Kees van Zantvoort, die blij is dat de neuzen dezelfde kant op lijken te staan. Het doel is om de A58 bij Oirschot onder het maaiveld te laten lopen, zodat de overlast er beperkt moet blijven.