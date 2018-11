Fusie Nuenen-Eindhoven: 'We blijven achter met een enorme cliffhanger'

DEN BOSCH/NUENEN - Provinciale Staten van Brabant geven de inwoners van Nuenen nog steeds geen duidelijkheid over de fusie met Eindhoven. Vriend en vijand dacht dat vrijdag in het Brabantse parlement de kaarten geschud zouden worden. In plaats daarvan blijven de Nuenenaren na een bij vlagen chaotische Statenvergadering met meer vragen dan antwoorden zitten.

Op 7 december moet er een definitief besluit worden genomen waarbij het standpunt van de SP nog steeds doorslaggevend zal zijn. CDA-woordvoerder Marcel Dereyckere verwoordde de schaamte van sommige Statenleden over de besluiteloosheid in de Statenzaal met de opmerking: “Dit is slecht voor het beeld van de politiek.”

Dorpsraden

Er waren twee dingen die tot de verwarring leidden. Vijf minuten voor de vergadering diende gedeputeerde Anne-Marie Spierings een wijziging op het herindelingsvoorstel in. Zij stelde voor om de minister te vragen in de nieuwe herindelingswet op te nemen dat Nuenen na de herindeling minimaal acht jaar lang wijk- en dorpsraden krijgt met verregaande bevoegdheden.

“Dit getuigt van weinig bestuurskracht”, zei Hermen Vreugdenhil van de CU/SGP. Daarmee wees hij op het argument van GS dat Nuenen moet fuseren omdat de gemeente weinig bestuurskracht heeft.









Ontruimen tribune

Ze kwam daar mee nadat Gedeputeerde Staten Eindhoven en Nuenen dinsdag hadden uitgenodigd daar over te praten. Eindhoven kwam wel opdagen, Nuenen niet. “En Eindhoven is erg voor sterke dorps- en wijkraden”, aldus Spierings. Nuenenaren op de publieke tribune lachten zich een kriek. Waarna VVD-fractievoorzitter Martijn van Gruijthuijsen voorzitter Joyce Willems-Kardol (PVV) er fijntjes op wees dat zij de mogelijkheid heeft de publieke tribune te laten ontruimen.

Bestuurskracht geen argument meer

Tweede probleem was dat er een ambtelijk concept-herindelingskader is voor minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is. Daar staat in dat gebrek aan bestuurskracht niet meer een argument kan zijn voor gemeentelijke herindeling. De rol van provincies in herindelingsprocessen wordt in de toekomst volgens dat concept ook kleiner.

Op grond van dat concept hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland al besloten de herindelingsprocedures in ’t Gooi te staken omdat zij bang zijn dat hun voorstel in de Tweede Kamer zal stranden.

'Twee blikken juristen'

Voor de SP, die toch al twijfelde en een sleutelrol speelt, was dat een gelegenheid om nog steeds geen standpunt in te nemen. Nico Heijmans van de SP adviseerde gedeputeerde Spierings eerst eens 'door twee blikken juristen' te laten onderzoeken of het herindelingsproces kans van slagen heeft om door de Tweede Kamer aangenomen te worden.









Gedeputeerde Spierings ging niet uitgebreid in op de stap van Noord-Holland. “We hebben het hier over een conceptstuk van ambtenaren. De situatie in Noord-Holland is anders dan in het geval van Nuenen en Eindhoven. Het zou voor ons proces wel eens gunstiger uit kunnen pakken. Het heeft ons verbaasd en bevreemd dat Noord-Holland het fusieproces is gestopt”, aldus Spierings

Uiteindelijk vatte Hermen Vreugdenhil (CU/SGP) de bijeenkomst samen: “De beslissing valt 7 december. We blijven tot die tijd achter met een enorme cliffhanger. Het lot van Nuenen hangt af van de SP.”