Welke route nam de Belgische spookrijder die dodelijke ongeval op A2 veroorzaakte?

MAARHEEZE - De politie heeft nog veel vragen over de toedracht van het dodelijke ongeval op A2, donderdagavond. Een Belgische spookrijder botste ter hoogte van Maarheeze frontaal op een andere auto. De bestuurder van deze auto, een 28-jarige man uit Weert, kwam daarbij om het leven.

De politie wil het fatale ongeval ophelderen met hulp van getuigen. Vooral meer informatie over de spookrijder is daarvoor nodig. De 63-jarige Belg uit Heusden-Zolder die op de snelweg tegen de richting in reed, zat in een grijze Peugeot 4008 met Belgisch kenteken. De politie wil graag weten welke route hij nam.

De spookrijder ligt zwaargewond in het ziekenhuis, bevestigt een woordvoerder van de politie. Hij kan niet vertellen of er bloed bij de man is afgenomen voor onderzoek. "Wat er ter plekke is gebeurd, weten we intussen. We proberen nu vooral uit te zoeken hoe het zover heeft kunnen komen. We hopen dat getuigen onze specialisten van de Verkeersongevallen Analyse (VOA) daarvoor de ontbrekende informatie aanreiken."

LEES OOK: Gerlène ontwijkt spookrijder op de A2 en ontsnapt aan de dood: 'Het was secondewerk'