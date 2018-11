Jelle Klaasen en Benito van de Pas snel klaar op Players Championship Finals

MINEHEAD - Jelle Klaasen en Benito van de Pas zijn allebei na één wedstrijd klaar op de Players Championship Finals. Klaasen werd vrijdagmiddag in de eerste ronde uitgeschakeld door landgenoot Jeffrey de Zwaan, Van de Pas moest zijn meerdere erkennen in Keegan Brown.

Met een gemiddelde van 84,72 kan Klaasen niet terugkijken op een goede wedstrijd. Tegenstander De Zwaan scoorde tien punten hoger met drie pijlen. De Zwaan kwam op 2-0 voor en daardoor liep Klaasen eigenlijk de hele wedstrijd achter de feiten aan. Hij kon de achterstand iedere keer terugbrengen tot een verschil van één leg, maar het lukte hem niet de stand nog een keer gelijk te trekken.

Klaasen had bij een 5-4 stand een break nodig om een beslissende leg af te dwingen. Zo ver kwam het niet. De Zwaan kreeg al een pijl voor de wedstrijd toen Klaasen nog op 259 stond. Na twee missers was het raak voor De Zwaan, waardoor Klaasen na één wedstrijd uitgeschakeld is. Opvallend was dat Klaasen voor alle legs die hij won minimaal zeventien pijlen nodig had.

Van de Pas mocht als vervanger van de afwezige Mensur Suljovic meedoen aan de Players Championship. Kans op het bereiken van de volgende ronde had hij eigenlijk niet. Van de Pas kwam op een 2-0 achterstand. Net als Klaasen kon hij die achterstand alleen terugbrengen tot één leg verschil, maar echt terug in de wedstrijd komen was er niet bij. Nadat hij op 4-3 kwam, pakte Brown twee legs op rij en daarmee de winst. De Engelsman eindigde de wedstrijd met een indrukwekkende 144-finish.





Michael van Gerwen is de enige overgebleven Brabantse darter in het toernooi. De nummer één van de wereld speelt vrijdagavond tegen Matthew Edgar.