'Michael van Gerwen moet 'dubbel-probleem' oplossen, Benito van de Pas vecht voor laatste WK-kans'

“Hij moet deze kans echt met beide handen aangrijpen”, zegt dartsverslaggever Joost van Erp. Van de Pas is nog niet zeker van deelname aan het WK en kan zich dit weekend op eigen houtje plaatsen voor het grootste toernooi van het jaar. De Tilburger staat tegenover Keegan Brown in de eerste ronde. “Van de Pas moet niet nadenken over zijn tegenstander. Hij moet op en top gemotiveerd zijn. Dit is een fantastische kans voor hem na een dramatisch jaar.”

Niet best

‘Big Ben’ heeft het dit jaar inderdaad lastig. Ruim een jaar geleden stond hij bij de beste zestien van de wereld, maar nu valt hij bijna uit de top-32. Net als Van de Pas maakt ook Jelle Klaasen een niet al te best jaar door. “Klaasen speelt tegen Jeffrey de Zwaan, maar dat zie ik hem niet winnen”, denkt Van Erp.

"De Zwaan maakt een uitstekend jaar door en zou normaal gesproken sterker zijn dan Klaasen.” Volgens Van Erp speelt de blessure van ‘The Cobra’ hem parten. “Daardoor kan hij niet voluit gaan. Die nederlagen vreten aan hem en zorgen voor een gebrek aan zelfvertrouwen. Dat is zonde, want qua aanleg behoort hij absoluut tot de tien beste darters.”

Natuurlijk komt ook Michael van Gerwen in actie tijdens de Players Championship Finals. Het toernooi wordt gezien als opwarmertje voor het WK en 'Mighty Mike' was de laatste drie jaar telkens de beste. Toch loopt het ook dit jaar wat minder bij de nummer één van de wereld. "Van Gerwen zal graag willen aantonen dat men nog steeds moet vrezen voor hem", zegt Van Erp. "Maar door zijn resultaten van de afgelopen tijden is het niet meer vanzelfsprekend dat Van Gerwen een toernooi wint."

Michael van Gerwen na zijn uitschakeling in Grand Slam of Darts: 'Dit mag niet gebeuren'. (Foto: VI Images)

'Dubbel-probleem'

Van Gerwen laat het de laatste weken vooral op zijn dubbels liggen, denkt Van Erp. "Maar het is lastig aan te geven waar dat aan ligt. Ik denk toch dat het meer in z'n hoofd gaat zitten. De vraag is nu hoe Van Gerwen in zijn vel zit en hoe hij er komend weekend mee omgaat als hij een dubbel mist. Dat wordt interessant."

Jelle Klaasen en Benito van de Pas komen op vrijdagmiddag in actie. Michael van Gerwen speelt vrijdagavond zijn eerste wedstrijd.