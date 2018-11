Geïrriteerde Michael van Gerwen is boos op zichzelf: 'Ik stond als een puddingbuks te gooien'

Michael van Gerwen na zijn uitschakeling in Grand Slam of Darts: 'Dit mag niet gebeuren'. (Foto: VI Images)

WOLVERHAMPTON - Michael van Gerwen had zondag in de halve finale van de Grand Slam of Darts het nakijken tegen Gary Anderson. Die nederlaag zorgt voor een vervelende bijsmaak bij Mighty Mike.

"Laten we eerlijk zijn: ik gooide gewoon een klotewedstrijd. Ik stond me gruwelijk aan mezelf te ergeren", reageerde Van Gerwen voor de camera van RTL7.

Hij schreef de nederlaag tegen zijn Schotse rivaal volledig toe aan zichzelf. "Anderson was nou ook weer niet zó goed. Hij deed de juiste dingen op de juiste momenten. Daar kon ik niet op antwoorden. Ik miste te veel dubbels hier en daar. Dat mag ik mezelf kwalijk nemen."







Analyseren

Het is duidelijk dat Van Gerwen richting de Players Championship Finals van komend weekend nog flink wat huiswerk heeft om zijn spel te verbeteren. Ongetwijfeld is hij de komende dagen nog heel wat uurtjes zoet met het analyseren van zijn wedstrijd tegen Anderson.

"Natuurlijk ga ik dit terugkijken. Wat deed ik goed en wat deed ik verkeerd? Op welke momenten mis ik de dubbels? Ik mag helemaal niet in deze positie komen. Ik baal er gewoon gruwelijk van dat dat wél gebeurde. In alle andere wedstrijden van afgelopen week stond ik wel fenomenaal te gooien. Alleen deze wedstrijd gooide ik als een puddingbuks. Het is gewoon kut. Punt uit.”

Al drie keer geen finale

De voorbije weken trokken steeds meer mensen de suprematie van Van Gerwen in het topdarten in twijfel. Op zich een overdreven constatering, want Mighty Mike won in 2018 tot nu toe al zestien toernooien.

Wel opvallend is dat Van Gerwen bij de laatste drie grote toernooien waaraan hij deelnam - achtereenvolgens het European Championship, de World Series of Darts en dus de Grand Slam of Darts - telkens de finale aan zich voorbij zag gaan. Een dergelijke reeks is een zeldzaamheid voor de nummer één wereld.