Dode man gevonden in water van jachthaven Dinteloord De politie op onderzoek in de jachthaven van Dinteloord

DINTELOORD - Het lichaam van een sinds vrijdagmiddag vermiste man is vrijdagavond rond zeven uur in het water van de jachthaven in Dinteloord gevonden. Dat laat de politie weten via een bericht op Twitter.

Geschreven door Jacky Goossens

Wie de man is en wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Wel weet de politie te melden dat de man vrijdagmiddag op een van de boten in de jachthaven aan het klussen was. Of dit zijn eigen boot was, is niet bekend. Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) van de politie heeft met sonar gezocht naar de man en is op dit moment aanwezig in de jachthaven voor verder onderzoek.