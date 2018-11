Beekse Bergen feestelijk verlicht bij jubileum Warandeloop by Night

TILBURG - Een lichtspektakel onder een pikzwarte hemel, zo kun je de 'Warandeloop by Night' gerust noemen. Honderden wandelaars met lichtstaafjes in de handen liepen vrijdagavond door de bossen van safaripark de Beekse Bergen.

Het was de feestelijke aftrap van een weekend vol hardloopwedstrijden, de Warandeloop Tilburg.

Het is de vijfde keer dat de Warandeloop by Night werd gehouden. Er werd groots uitgepakt. Voor aanvang was er een grote lichtshow met lasers, geïnspireerd op het bedachte thema Piraten.

Aan de loop doen honderden mensen mee. Het zag er in ieder geval bijzonder sfeervol uit.