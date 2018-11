Deel dit artikel:













Vrouw met hoofdwond op straat gevonden in Aalst, mogelijk geslagen met voorwerp Foto: politie.nl

AALST - In de nacht van vrijdag op zaterdag is op Den Hof in Aalst in de gemeente Waalre een 46-jarige vrouw op straat gevonden met een wond aan haar achterhoofd. De politie denkt dat de vrouw is geslagen met een voorwerp, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.

Geschreven door Marlou van den Broek

Vier mensen vonden de vrouw op straat. Ze is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw vertelde dat ze niet meer weet dan dat ze van achteren werd benaderd en op haar hoofd werd geslagen. Politie zoekt getuigen

De aanleiding van het incident is nog onduidelijk en er is nog geen spoor van een verdachte. De vier personen die de vrouw vonden hebben ook niets gezien van het incident. De politie is daarom op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.