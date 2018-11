In een Dafje 16.500 kilometer verslinden, rally van Londen naar Sydney 'was wonderful'

Een bijzondere gast bij de opening van de expositie was Andrew Cowan. Hij vloog speciaal over vanuit Schotland. Andrew won de rally twee keer, in 1963 en in 1977. Hij kijkt met heel veel plezier terug naar de tijd dat hij achter het stuur zat en van continent naar continent reed. "It was wonderful. Ik maakte veel vrienden, er deden mensen vanuit allerlei landen mee aan de race. Dan heb je ineens te maken met allerlei verschillende nationaliteiten. Russen, Europeanen, Amerikanen en Australiërs. En als ik na vijftig jaar terug denk aan die tijd, dan waren zeker de Nederlanders erg competitief", grapt de in Schotland wonende Brit.

Andrew Cowan (81) won twee keer de Londen Sydney Marathon (foto: Paul Giezen)



Twee keer de rally rijden

Een van de fanatieke Nederlanders is oud-teammanager Rob Koch. "Wij hadden de kleinste auto qua cilinderinhoud en het was heel bijzonder dat wij de finish hebben gehaald. Wij werden zeventiende uiteindelijk." Koch genoot van zijn werk als teammanager. "Ik heb mijn werk nooit als werk gezien. Ik heb mijn hele leven werk gedaan dat anderen als een hobby zouden zien."

Toch moesten de deelnemers wel het een en andere opofferen om mee te doen aan de loodzware autorit. "24 november tot 17 december ben je onderweg en de familie blijft dan thuis, maar gelukkig was ik altijd wel op tijd terug om kerst te vieren met de familie. Wist je trouwens dat ik 110 uur in een Dakota heb gezeten in 1963? We vlogen als crew van land naar land, waar de auto's over de weg reden."

Oud-teammanager Rob Koch naast de DAF 55 die twee keer de rally reed (foto: Paul Giezen)



Koch staat vol trots naast de oude DAF 55. De auto die in 1963 meedeed aan de eerste marathon. Wanneer hij de motorkap openmaakt zie je het stof van de afgelopen jaren nog zitten. "In 1993 hebben we óók met deze auto in het grootste rally-evenement meegereden. Als je dan terugkijkt naar toen en hoeveel belangstelling er nu nog is voor het evenement van toen, dat is erg bijzonder. Ook voor mij zijn het een en al goede herinneringen."