Nog een schietpartij in Breda gemeld: 'Geen slachtoffers of verdachten'

BREDA - Na de schietpartij die zaterdagavond plaatsvond op de Amerstraat in Breda, kreeg de politie zaterdagnacht nog een melding binnen over een schietpartij aan de Sluissingel.

Die melding kwam rond kwart over een 's nachts binnen.

Agenten hebben de mensen die daar waren ondervraagd, maar er waren geen slachtoffers of verdachten. "We stellen een onderzoek in", laat een politiewoordvoerder weten.

